10日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比130円高の3万8890円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万8801.17円に対しては88.83円高。出来高は2762枚となっている。 TOPIX先物期近は2739ポイントと前日比9.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は5.99ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物