俳優の佐々木希さん（37）が9日、映画『お嬢と番犬くん』（3月14日公開予定）の完成披露舞台挨拶に登壇。いま子どもとハマっていることを明かしました。本作は、累計発行部数336万部（配給会社発表）を突破している人気コミックスを実写映画化。福本莉子さん（24）が、極道一家の孫娘ヒロイン・瀬名垣一咲を演じ、ジェシーさん（28）が、番犬のように彼女を守る過保護な若頭・宇藤啓弥を演じる、溺愛ロマンチックコメディーです。