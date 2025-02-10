１０日、記者会見に臨む中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京2月10日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は10日の記者会見で、米日首脳会談の共同声明の中国に関する内容が中国の内政に公然と干渉し、中国を攻撃、中傷し、地域の緊張情勢を誇張したとして強烈な不満と断固たる反対を表明、米日両国に厳正な申し入れを行ったと明らかにした。郭氏は次のように述べた。台湾問題は完全に中国の