展覧会「やなせたかし展 人生はよろこばせごっこ」が、2025年4月26日(土)から6月30日(月)まで、熊本市現代美術館にて開催。後に全国へ巡回する。やなせたかし作品を紐解く大規模展覧会アンパンマンの生みの親として広く知られるやなせたかしは、漫画家、詩人、絵本作家、イラストレーター、デザイナー、編集者といった多彩な活動を通じて、“人を喜ばせること”に人生最大の喜びを感じた、極上のエンターテイナーであるとも言える