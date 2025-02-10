バイレード(BYREDO)から、2025年春の新作ウィメンズバッグ「カンタ ザ フーバッグ(Kantha The Whoo bag)」が登場。2025年2月25日(火)より、バイレード表参道店・渋谷パルコ店にて発売される。ミシンのステッチが特徴的な「カンタ」新作バッグ新作「カンタ ザ フーバッグ」は、イタリアの工房にて1点ずつ職人が手作りするレザーグッズシリーズ「カンタ」より登場。インディアンの伝統的なカンタ刺繍技法に現代的な解釈を加えた「カ