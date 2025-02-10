セリーヌ(CELINE)から、2025年夏コレクションの新作ウィメンズバッグが登場。2025年2月末より順次、発売される。クラシカルなムードの新作ウィメンズバッグエディ・スリマンが手掛けるラストコレクションとなるセリーヌ 2025年夏コレクションから、1960年代を思わせるクラシカルなムードの新作バッグが登場。カーブしたハンドルのボックスバッグ「ジョセフィーヌ」まず目を引くのは、エレガントにカーブしたハンドルが特徴的な「ジ