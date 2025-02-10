サッカー元日本代表ＤＦの槙野智章氏が１０日に自身のＳＮＳを更新。妻で女優・高梨臨との結婚記念日を迎えたことを報告した。インスタグラムで「昨日の２月９日は結婚記念日でした７年目いつも皆さんのサポートを受けながら前進しております！これからもどうぞ宜しくお願いします！素敵なケーキでしょ？」とつづり、ケーキの写真をアップ。ピンクのハート型にデコレーションが施され、「世界を目指せ槙野家」とメッセー