【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル中央地裁は２０日午前、「非常戒厳」宣言を巡り、内乱罪で逮捕、起訴された尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領側が申し立てた勾留取り消し請求について審問を行う。法曹関係者が１０日、明らかにした。内乱罪に問われた尹大統領の最初の公判準備手続きも２０日の同じ時刻に開かれる。尹大統領が審問に出席するかどうかは決まっていない。尹大統領側の石東荽（ソク・ドンヒョン）弁護士は