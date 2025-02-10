岡山県警察本部の正面玄関岡山中央署は10日、就実大（岡山市）のセミナー室に放火し、壁を一部焼いたとして、現住建造物等放火の疑いで、同大2年の安田賢人容疑者（20）＝同市北区＝を逮捕した。署によると容疑を認めている。出火当時、セミナー室がある薬学部棟には学生や教職員ら約40人がいたが、けが人はなかった。署が詳しい経緯を調べている。逮捕容疑は10日午前10時半ごろ、薬学部棟3階のセミナー室に火を付け、室内の壁