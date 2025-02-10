伊東良孝地方創生担当相内閣府は10日、伊東良孝地方創生担当相が尿路感染症のため同日から入院したと明らかにした。少なくとも週内は治療のため、閣議や国会審議を欠席する見通し。報告や指示には対応できる状態のため、臨時代理は置かない。