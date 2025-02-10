政策金利の引き上げによる、普通預金金利の引き上げに注目日銀が政策金利の追加引き上げを決定したことを受けて、早々に銀行は預金金利の引き上げを発表しています。三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、三井住友信託銀行は普通預金の金利を0.10％から0.20％に引き上げることを発表しました。適用は3月3日（三井住友銀行は3月17日）から。このほか、大和ネクスト銀行も2月3日から普通預金の金利を0.10％から0.20％