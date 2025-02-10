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NHK ジャニー氏トイレ性加害報道で時期を訂正「ニュース7」で釈明も

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • NHKは10日、ジャニー喜多川氏の性加害報道について時期を訂正した
  • 「より慎重な伝え方が必要だったと考えています」などと釈明
  • NHKは今後もあらゆる取材において、確認を徹底していきます」とした
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ジャニー喜多川氏の性加害問題

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