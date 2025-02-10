消火活動中の消防隊員ら＝１０日正午、茅ケ崎市松浪２丁目１０日午前１０時４０分ごろ、茅ケ崎市松浪２丁目、無職の女性（９０）方で「火事です」と近隣住民から１１９番通報があり、木造２階建てを全焼した。茅ケ崎署などによると、女性は別の施設にいて不在だったが、この家に住む息子（６６）と連絡が取れていないという。