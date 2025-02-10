第１１８回京都記念・Ｇ２は２月１６日、京都競馬場の芝２２００メートルで行われる。昨年のオークスと秋華賞を勝ったチェルヴィニア（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）が始動する。前走のジャパンＣでは４着と歴戦の古馬の壁に泣いたが、勝ったドウデュースから０秒４差なら悲観しなくていい。仕上がりも順調で、相手関係からもここは取りこぼせない。長期休養明けから２戦目となるセイウンハーデス（牡６歳