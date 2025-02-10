レアル・マドリーはアーセナルのフランス代表DFウィリアン・サリバを今夏の最優先ターゲットとして考えているようだ。英『ザ・サン』が伝えた。2001年3月24日生まれで23歳のサリバは、19-20シーズンにアーセナルに加入した。同シーズンからサンテティエンヌ、ニース、マルセイユでの武者修行を経て、22-23シーズンにアーセナルに復帰すると、最終ラインの軸としてすぐさま定位置を確保。今季もコンビを組むDFガブリエル・マガ