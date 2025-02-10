SHE'Sが、管弦楽団を従えたホール公演『Sinfonia "Chronicle" #4』を9月～10月に大阪と東京で開催する。 （関連：SHE'Sは味方であり続けるバンドの音楽性を象徴した『Memories』ツアーの意義） 『Sinfonia "Chronicle"』は、2018年より不定期で開催されている特別なホール公演。約2年半ぶり4回目の開催となる今回は、グランキューブ大阪と東京 昭和女子大学人見記念講堂の2都市3公演での開