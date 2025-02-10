2月17日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は今夜世界一笑えるおマヌケさんが決定！春先取りのぽっかぽか！爆笑＆衝撃映像だいたい350連発SP＜19時00分〜21時00分＞出演者情報MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）スペシャルパネリスト：ビートたけしゲスト：神田愛花郄木雄也（Hey! Say! JUMP）（50音順敬称略）ゲスト声優：石川由依大塚剛央岡本信彦小野賢章鬼頭明里佐倉綾音浪川大輔早見沙織山口勝