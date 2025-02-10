【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「Spacecraft」は、4大ドームツアー『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』のために書き下ろされたアグレッシブなダンスチューン！ BE:FIRSTが、最新曲「Spacecraft」のライブ映像をYouTubeで公開した。 「Spacecraft」は2024年12月から開催されたグループ初の4大ドームツアー『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』のために書き下ろさ