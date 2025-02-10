中国習近平国家主席がロシアの戦勝記念の軍事パレードに参加するとロシアの駐中国大使が述べました。中国側はまだ正式に発表していません。ロシアのモルグロフ駐中国大使は10日、国営メディアのインタビューで、中国習近平国家主席がプーチン大統領の招待を受け入れ、5月9日にモスクワで行われる戦勝80周年の軍事パレードに参加すると述べました。習近平国家主席がモスクワの戦勝記念日の軍事パレードに出席した場合、20