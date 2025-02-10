公明党の斉藤鉄夫代表公明党の斉藤鉄夫代表は10日のBS―TBS番組で、夏の参院選を巡り、自民党が派閥裏金事件を考慮して非公認とする候補が生じる場合、公明は推薦しない方針を明らかにした。「自民が公認しない人を推薦することはあり得ない」と明言した。同時に、昨年10月の衆院選で、自民の非公認候補の一部を公明が推薦した対応について「後悔している」と語った。