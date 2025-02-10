2月10日、元モーニング娘。の石川梨華がInstagramを更新した。【写真】元モーニング娘。小川麻琴との笑顔SHOTも公開石川は、自身のInstagramアカウントにて、「あやかちゃん」「先日久しぶりに会えた」「お祝いもしてくれたよ」と切り出すと、「あやかちゃんとはちょこちょこ会ってるんだけど いつも話に夢中になりすぎて写真撮り忘れちゃうんだ」「いつもハッピーな時間をありがとう」「#ハロプロ仲間 #親友 #好きな人 #愛しい人#