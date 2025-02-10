イースター航空は、機内の頭上手荷物棚へのモバイルバッテリーなどの収納を禁止した。対象となるのは、リチウム電池を含む全ての電子機器と予備のモバイルバッテリー。モバイルバッテリーはショート防止のため、バッテリーを一つずつジィっぱーバックにいれるか、絶縁テープをを貼り付けるなどの対応を求めている。1月28日に釜山・金海国際空港で発生したエアプサン機の火災は、乗客が手荷物棚に収納したモバイルバッテリーが火元