MBS/TBSドラマイズム『アポロの歌』(2月18日スタート)の1話先行上映＆トークイベントが10日、都内で行われ、W主演を務める佐藤勝利(timelesz)、高石あかり、共演の西垣匠、森田想、二宮健監督が登壇した。MBS/TBSドラマイズム『アポロの歌』トークイベントに登壇した佐藤勝利手塚治虫氏原作のSF青春ストーリー『アポロの歌』を現代解釈し実写ドラマ化した本作は、繰り返す“愛の試練”により、人間の愛と業を見つめるダークファン