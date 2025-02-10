大相撲の宮城野親方（元横綱白鵬）が現役時代から主宰する国際少年相撲大会「第１５回白鵬杯」の開催を翌日に控えた１０日、会場の東京・両国国技館内の相撲教習所で、出場する海外チームの合同稽古が実施。そこに元小結黒海ことレヴァン・ツァグリア氏（４３）の姿があった。レヴァン氏は追手風部屋に所属し、２００３年夏場所で新十両。欧州出身初の関取として、小結にまで番付を上げた。１２年秋場所限りで引退し、協会に残