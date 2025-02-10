日本維新の会の吉村洋文代表は10日、昨年11月の兵庫県知事選をめぐって政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志氏が地域政党・兵庫維新の会所属の県議から紙で情報の提供を受けたと主張していることから、党内で調査するよう指示したと明らかにした。調査が終わり次第、結果を公表するという。会見する日本維新の会の吉村洋文代表=2025年2月10日午後3時6分、大阪府庁立花氏が言及している県議は、斎藤元彦知事らのパワ