宝塚歌劇団の元月組トップスター、月城かなとが10日、都内で開催されたディズニー映画『白雪姫』（3月20日公開）劇中歌＆プレミアム吹替版キャストお披露目イベントに出席。白雪姫の前に立ちはだかる美しくも邪悪な女王役を担当することが明らかになった。【集合ショット】白雪姫の世界観！ドレスを身にまとった吉柳咲良＆月城かなとら本作は、1937年に発表されたディズニー初の長編映画であり、世界初のカラー長編アニメーシ