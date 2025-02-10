[１０日 ロイター] - 米ファストフードチェーン大手マクドナルドが１０日に発表した２０２４年第４・四半期決算は、米国内の既存店売上高が事前のアナリスト予想以上に落ち込んだ。大腸菌の集団感染によって需要が打撃を受けたほか、消費者が支出に慎重な姿勢を維持したことなどが響いた。米既存店売上高は１．４％減少。ドライブスルーと配達のみに営業を制限した約５年前のコロナ禍のピーク時以来、最も大幅な落ち込みとなっ