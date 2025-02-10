“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25〜7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。2月8日（土）の放送は、全国18ヵ所・海外5ヵ所に展開する「西鉄ホテルグループ」や西鉄ホテルグループで利用できるアプリ
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