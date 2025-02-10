愛知県岡崎市の新東名高速で2025年2月10日、大型トラックにトラックが追突し、男性1人が意識不明の状態です。警察によりますと10日午後2時すぎ、岡崎市にある新東名高速下りの岩中岩戸トンネルの出口付近で、大型トラックにトラックが追突しました。この事故で、追突された大型トラックを運転していた50代くらいの男性が、意識不明の状態で病院に搬送されました。追突したトラックを運転していた40代の男性にケガはありま