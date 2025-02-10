こちらは「かじき座（旗魚座）」の方向約16万光年先にある輝線星雲「タランチュラ星雲（Tarantula nebula）」の一部。星空を覆う白い繊細なベールを思わせる美しい光景が視野いっぱいに広がっています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）の広視野カメラ3（WFC3）で観測された大マゼラン雲の「タランチュラ星雲（Tarantula Nebula）」（Credit: ESA/Hubble & NASA, C. Murray）】「かじき座30（30 Doradus）」の名でも知られるタ