巨人ヘッドコーチなどを歴任した元木大介氏（53）が、自身のYouTube「元木大介チャンネル」を更新。元巨人監督の高橋由伸氏（49）をゲストに迎えて今季の巨人を予想した。昨季15勝3敗で貯金「12」をつくった大エース・菅野智之が抜けた。その貯金「12」を誰がどう補うのか？元木氏は「簡単には出てこない」と正直に明かした。高橋氏は、戸郷翔征、山崎伊織、グリフィン、井上温大らが自覚を持って1勝、2勝ずつ上積みする