愛知県豊明市は10日、市長ら特別職と市職員を対象にしたハラスメント防止に関する条例案を発表した。3月議会に提案し、4月1日の施行をめざすという。条例の制定は、地方自治研究機構（東京）によると県内初という。これまで、ハラスメント防止のための職員向けの内規でハラスメントの相談窓口は人事を主管する課の職員が務める「ハラスメント相談員」としていたが、条例ではハラスメント相談員に加えて、内容によって職員の苦