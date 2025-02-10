LAPONEグループ所属アーティストが集結する合同ライブ『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』が、1月31日から2月2日まで3日間にわたって東京ドームで開催された。3度目の開催となる今回、1週間にわたってLAPONEが東京ドーム付近をジャック。1月27日から29日にかけては、JO1とINIのメンバーによるプロデュースライブ『SHOW PRODUCED by MEMBERS』や、ME:I、IS:SUE、DXTEENによるファンミ&#125