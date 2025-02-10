 ガンダムファンにとってたまらないコラボ商品が登場！ あの国民的スナック「ポテコ」と、日本が誇るロボットアニメ『機動戦士ガンダム』が手を組み、夢のコラボレーションを実現して『ガンダムポテコ』が登場。 ■夢のコラボレーションを実現！ガンダムファンにとってたまらないコラボ商品が登場した！ それは『ガンダムポテコ』。あの国民的スナック「ポテコ」と、日本が誇るロボットアニメ『機動戦士ガンダム』が手を