こんにちは！Instagramで日々の暮らしを漫画で紹介している、Web漫画家のmomoです。前回の「未知との遭遇」体験の続きをお届けします。ラーメン愛が爆発する保険営業さんと出会ったわけですが…。彼のマシンガントークは、終わる気配がなく、止まらないラーメン話にわたしたち困惑気味…。ってか、保険の話は終わりでいいの!?（笑）最後まで見届けてくださいね！ 【未知なる人との遭遇日記】○○○○愛が爆発