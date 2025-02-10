『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した小日向ゆりバスト90?でありながら、きゅっとくびれた奇跡のスレンダーボディ！ 「Hカップの超新星」として話題になった現役看護師の小日向ゆりちゃんが、2月10日（月）発売『週刊プレイボーイ8号』のグラビアに初登場。令和最強のカラダを存分に!!【写真】小日向ゆりの初登場グラビア＊＊＊■高2で巨乳を武器にしていた？――現役の看護師にして、Hカップグラドルとして活躍する小日