2月8日の寒空の下、東京・麻布台ヒルズにはマイクを片手に必死のレポートをする「めざましテレビ」（フジテレビ系）8代目お天気キャスター・林佑香の姿があった。この日おこなわれた「SPECIAL RED CARPET EVENT in TOKYO」では、2月28日公開の映画『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』で主演を務めるティモシー・シャラメが13年ぶりとなる来日を果たした。彼が現れた瞬間、駆けつけたファンからは大きな歓声が上がった。現場に