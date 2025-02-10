【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■好評企画「踊ってみた」にTHE JET BOY BANGERZが登場！ 2月17日のTBS『CDTVライブ！ライブ！』は、19時から3時間スペシャルで生放送。出演アーティストのラインナップと歌唱楽曲も発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲※アーティスト名五十音順AI「アルデバラン」「みんながみんな英雄」Aぇ! group「Hello」.ENDRECHERI. （堂本剛）「Machi….」KREVA「No