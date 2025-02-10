みなさま、はじめまして♪Flowers6期生の後藤春乃です。初めての更新では、私の自己紹介をさせていただければと思います！【Flowers6期生 後藤春乃】のプロフィール出典: 美人百花.com静岡県出身、東京都在住の29歳です。趣味はチアダンス、スポーツ観戦、アイドルの振りコピー、サウナです。お仕事は、建築系のメーカーで営業事務をしています。23歳でゼロからチアダンスをスタート！出典: 美人百花.com丸の内OLとして毎日働きな