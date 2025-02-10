「2025年は仕事をがんばりたい!」と考えているなら、今のうちに手に入れておきたいのが新しい通勤バッグ。何を重視して選んでいるかを読者アンケートで聞き、回答が多かった4つのキーワードをもとにおすすめをご紹介します！今回は、「大好きブランド」というキーワードからフェミニン派御用達の人気ブランド【COACH】のバッグをピックアップ♪エレガントさと可愛らしさを兼ね備えたCOACHのバッグパウダリーなピンクの軽やかな甘