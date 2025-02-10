デパコスからドラコス、韓国コスメまで、2024年にリアルに使って感動した偏愛アイテムを、リアルなレビュー付きでお届け。年齢を重ねるにつれて、選び取る情報の質が高くなっていく百花レディたちが認めたアイテムは使う価値ありです！今回は、コスメ部門から百花レディの認めた名品【フェイスパウダー】３選をご紹介します♪ナチュラルなツヤと素肌感を演出する【フェイスパウダー】ベスト3第1位：DECORTÉ「ルース パウダ