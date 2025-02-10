イリノイ大学定量細胞生物学センター(QCB)の研究チームが、ブロックを使ってさまざまな環境を構築できる箱庭ゲーム「マインクラフト」で、細胞の詳細なモデルを作ってシミュレーションできるワールド「CraftCells」を構築したと発表しました。CraftCellsでは水を含む多くの分子は視覚化されていませんが、タンパク質やDNA、細胞小器官、細胞膜などがモデル化されており、それぞれの表示・非表示を切り替えられるとのことです。Mine