８日、海口市の海南省歌舞劇院で上演された舞踊劇「甘工鳥」の一場面。（海口＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社海口2月10日】中国海南省海口市の海南省歌舞劇院で8日、改訂を経た大型オリジナル民族舞踊劇「甘工鳥」が上演された。同省の保亭リー族ミャオ族自治県民族歌舞団による本作は、リー族の娘、阿甘（あかん）と若い猟師、阿工（あこう）が何者をも恐れず自由を追い求めるラブストーリー。保亭のリー族文化の要素を随所に