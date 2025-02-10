乃木坂46の6期生“春組”の5名が発表され、新たな集合写真が公開となった。【写真】乃木坂46 6期生“春組”の5人をチェック6期生オーディションは2024年の春と夏の2回に分けて実施され、合わせて11名が合格。春オーディションで合格した春組5名が、5日間連続でYouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて発表され、連日X上にてトレンド入りを果たすなど、話題となった。そんな中で、新たな春組5名の集合写真が公開となった。これ