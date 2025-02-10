17日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』3時間スペシャル（後7：00〜後9：55）に出演するアーティストと楽曲が10日、発表された。AI、Aぇ! group、.ENDRECHERI.（堂本剛）、KREVA、櫻坂46、THE JET BOY BANGERZ、SUPER BEAVER、平井大、『ユイカ』、緑黄色社会（※50音順）が出演する。【写真】ドアップが強すぎる…美少女感あふれる森田ひかるSUPER BEAVERはドラマのために書き下ろされた新曲「涙の正体」、Aぇ! gro