「しくじり先生 俺みたいになるな！！」に、タレント・歌手のでか美ちゃんが出演。夫・サツマカワRPGと交際する前のエピソードを語った。【映像】でか美ちゃん＆芸人の結婚ショット（複数カット）有名人のしくじり経験から教訓を学ぶ本番組。この日は、昨年2月にピン芸人のサツマカワRPGと結婚したでか美ちゃんが、前回に続いて“しくじり先生”として登場。「恋愛でしくじらないための授業」と題し、ヒモ男に依存したしくじり