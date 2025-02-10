チェルシーはまたしても逸材を獲得するようだ。『TEAMtalk』によると、チェルシーは来夏の補強として現在スポルティングからラス・パルマスにレンタル移籍中の19歳MFダリオ・エスゴの獲得が近づいているという。スポルティングの下部組織出身であるエスゴは2023年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、今季からはラス・パルマスにレンタル移籍をすることに。ラス・パルマスではここまでリーグ戦14試合に先発出場し、1ゴールと