バタースイーツ専門店「バターステイツ(BUTTER STATE's) by銀のぶどう」から、春限定「バターホイップショコラサンド ストロベリー」が登場。2025年2月15日(土)より期間限定で発売される。甘酸っぱいいちご×とろけるバターホイップのクッキーサンド毎年好評を博す春限定「バターホイップショコラサンド ストロベリー」が、2025年もラインナップ。ふっくらと絞ったバターホイップショコラと、厚切りのストロベリーショコラをサンド