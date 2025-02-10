ノーベル平和賞の授賞式に出席した日本被団協の代表委員らが、大村市長を表敬訪問しました。 大村市役所を訪れたのは、日本被団協の代表委員や代表理事ら6人です。 ノーベル平和賞の受賞から まもなく2か月。 代表委員の田中重光さんは、被爆体験を語るために先月、約2週間かけて再びヨーロッパを回り、世界の注目が高まっていることに勇気づけられたと話します。 （田中 重光代表委員