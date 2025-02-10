公明党の斉藤鉄夫代表公明党の斉藤鉄夫代表は10日のBS―TBS番組で、医療費が高くなった患者の負担を抑える「高額療養費制度」の上限額を引き上げる政府方針について、修正に前向きな考えを示した。がん患者団体からの負担増への批判を踏まえ「修正したい。自民党にも納得してもらった」と述べた。